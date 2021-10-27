ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فینال مرحله استانی شانزدهمین جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی در مسجدالنبی (ص) طاق‌بستان با حضور هفت قاری برگزیده در این جشنواره برگزار شد.

وی افزود: کیوان حسینی، وحید نظریان و داوود جعفری تلاوت‌های فینال شانزدهمین دوره تلاوت‌های مجلسی را در کرمانشاه را قضاوت کردند و در پایان داوری، آرش سوری به مرحله کشوری جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی راه یافت.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: داوری مرحله استانی جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی تلفیقی از آرای مردمی و نظر داروهای برجسته کرمانشاه بود و به همین علت با استقبال خوب مردم شهر کرمانشاه مواجه شد.

سهیلی بیان کرد: جشنواره تلاوت‌های مجلسی با مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برگزار می‌شود و که این امر خود منجر به پرورش استعدادهای بالقوه در استان‌ها خواهد شد.