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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۲۳

رئیس اداره قرآنی اوقاف کرمانشاه:

فینال استانی جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی در کرمانشاه برگزار شد

فینال استانی جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: فینال استانی شانزدهمین جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی در کرمانشاه برگزار شد.

ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فینال مرحله استانی شانزدهمین جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی در مسجدالنبی (ص) طاق‌بستان با حضور هفت قاری برگزیده در این جشنواره برگزار شد.

وی افزود: کیوان حسینی، وحید نظریان و داوود جعفری تلاوت‌های فینال شانزدهمین دوره تلاوت‌های مجلسی را در کرمانشاه را قضاوت کردند و در پایان داوری، آرش سوری به مرحله کشوری جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی راه یافت.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: داوری مرحله استانی جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی تلفیقی از آرای مردمی و نظر داروهای برجسته کرمانشاه بود و به همین علت با استقبال خوب مردم شهر کرمانشاه مواجه شد.

سهیلی بیان کرد: جشنواره تلاوت‌های مجلسی با مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برگزار می‌شود و که این امر خود منجر به پرورش استعدادهای بالقوه در استان‌ها خواهد شد.

کد مطلب 5337757

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