80 درصد مصوبات سفرهای استانی دولت محقق شده است

علی محمد شاعری روز دوشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه سه تن از معاونان استانداری خوزستان در اهواز در گفتگو با مهر افزود: پروژه های سفرهای استانی هم با جدیت و پشتوانه لازم و با پیگیری و نظارتی که معاونت اجرایی رئیس جمهوری تعقیب می کند انجام می شود.
وی اظهار داشت: دولت در سال گذشته بیش از یکصد هزار میلیارد ریال از 700 هزار میلیارد ریال منابع بانکی را برای ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی زودبازده اختصاص داد و در این رابطه 300 هزار شغل ایجاد کرد که امسال هم حدود 300هزار میلیاردریال برای توسعه این بنگاه ها با هدف ایجاد اشتغال و تولید هزینه می شود.
شاعری این روند را مناسب خواند اظهار داشت: با بهبود همکاری بانک ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و مدیریت دولت بر بانک ها رشد در توسعه استان ها با هزینه کمتر و مشارکت مردم جهت داده خواهد شد.
وی در عین حال افزایش 20برابری اعتبارات امنیتی کشور در سال جاری را خاطرنشان کرد و گفت: 140هزار میلیارد ریال این بخش تاثیر بسیار جدی در مقابله با اشرار، قاچاق و ناامنی های کشور خواهد داشت .
شاعری همچنین در آیین تودیع و معارفه معاونان استاندار خوزستان اعتبارات عمرانی کشور در سال جاری را حدود 180هزار میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: دولت بانکها را موظف کرده که 50 درصد این منابع سمت تولید ، اشتغال و کارهای مولد هدایت شود.
معاون وزیر کشور با اشاره به نقش بخص خصوصی در اقتصاد کشور نیز عنوان کرد: اگر بانک ها را به این سمت سوق داده و نقدینگی سرگردان این بخش را برای تولید و اشتغال هدایت کنیم در مجموع 200هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهیم داشت.
وی همچنین با اشاره به عقب ماندگی خوزستان در امر توسعه تصریح کرد: در این استان نباید جای بخش خصوصی خالی شود بلکه به عنوان اولویت کاری لازم است مطرح شود.
در این آیین علی اصغر وحیدی به عنوان معاون سیاسی اجتماعی، اسماعیل عامری گلستان به عنوان معاون برنامه ریزی و حسن طباطبایی به عنوان معاون عمرانی استاندار خوزستان معرفی شدند.
نظر شما