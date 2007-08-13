برداشت محصولات سیب و هندوانه در شهرستان زنجان آغاز شد

به گزارش مهر بنا به اعلام جهاد کشاورزی استان زنجان ، قدت‌الله سلیمانی میزان سطح زیر کشت درختان سیب بارو را در زنجان حدود یک‌هزار و 840 هکتار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر برداشت محصول سیب گلاب در 457 هکتار شروع شده است.

وی افزود: پبش بینی می‌شود حدود 18هزار کیلوگرم سیب گلاب در هر هکتار به ارزش 32 میلیارد ریال برداشت شود.

سلیمانی ارقام سیب کشت شده در منطقه را سیب گلاب، عباسی، رد دلیشز، گلدن دلیشز و شفیع آبادی عنوان کرد ویا آورشد : قسمت عمده محصولات در بازارهای استان‌های همجوار مانند قزوین و تهران به فروش می‌رسد.

وی با عنوان این مطلب که شهرستان زنجان از وضعیت مطلوبی در زمینه کشت هندوانه برخوردار است افزود: میزان سطح زیر کشت این محصول در 300 هکتار است که عمدتاً در منطقه زنجان رود کشت می‌شود.

سلیمانی میزان عملکرد ایمن محصول را در هر هکتار 35 تن عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از 10 هزار و 500 تن محصول هندوانه به ارزش ریالی بیش از 20 میلیارد ریال برداشت شود.