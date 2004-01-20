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۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۳۲

رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در گفتگو با "مهر " خواستار شد :

بيمه مكمل سالمندي در كشور ايجاد شود

بيمه مكمل سالمندي در كشور ايجاد شود

حقوق ناچيز بازنشستگي به هيچ وجه تكافوي اداره زندگي و تامين مايحتاج سالمندان را نمي كند و اين در حالي است كه در نظام بيمه اي ما خلاء بيمه مكملي تحت عنوان بيمه سالمندي در خصوص حمايت بيشتر از اين قشر كاملا احساس مي شود .

دكتر محمد تقي جغتائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر حدود 4 ميليون سالمند در كشور وجود دارد كه  هنوز بخشي از آنها به دليل اينكه در جواني در يك اداره دولتي كار نكرده اند ، تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند و درصدي نيز كه تحت پوشش هستند از كيفيت مبالغ پرداختي و پوشش بيمه اي خود اظهار نارضايتي دارند.

 وي افزود :  اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته ، نهادهاي بيمه گذار در كنار پرداخت مستمري به سالمندان بازنشته دولت ، بيمه مكمل سالمندي را نيز براي حمايت بيشتر از اين قشردر نظر گرفته اند كه  نظام بيمه اي ما فاقد اين بيمه تكميلي سالمندي است .

وي با تاكيد بر اينكه  نهادهاي بيمه گذار  بايد به فكر ايجاد موسسات بيمه سالمندي براي سالمندان كشور باشند،  اظهار داشت :  بيمه هاي اجتماعي و فرهنگ استفاده از آنها بايد در جامعه جا بيفتد و مردم از همان دوران ميانسالي استفاده از بيمه هاي سالمندي را ذخيره اي براي طي دوران سالمندي مطلوب در جامعه بدانند .

كمبود متخصص  طب سالمندي در كشور

دكتر جغتائي به  كمبود  رشته هاي طب سالمندي و پزشكان متخصص سالمندي در كشور اشاره نمود و تصريح كرد :  متاسفانه در كشور ما عليرغم اينكه حتي متخصص و فوق تخصص كودكان  به وفور وجود دارد اما در بخش سالمندي با كمبود   متخصص مواجه هستيم كه  البته وزارت بهداشت و درمان در اين راستا اقداماتي را انجام داده كه تصميم براي راه اندازي  رشته  تخصص سالمندي  از جمله اين موارد است ، همچنين  دانشگاه علوم بهزيستي نيز  در صدد راه اندازي رشته روانپزشكي سالمندان است كه در آن روانپزشكان در رشته سالمندي  فوق تخصص مي گيرند.

 

کد مطلب 53380

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