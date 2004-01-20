بيمه مكمل سالمندي در كشور ايجاد شود

دكتر محمد تقي جغتائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر حدود 4 ميليون سالمند در كشور وجود دارد كه هنوز بخشي از آنها به دليل اينكه در جواني در يك اداره دولتي كار نكرده اند ، تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند و درصدي نيز كه تحت پوشش هستند از كيفيت مبالغ پرداختي و پوشش بيمه اي خود اظهار نارضايتي دارند.

وي افزود : اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته ، نهادهاي بيمه گذار در كنار پرداخت مستمري به سالمندان بازنشته دولت ، بيمه مكمل سالمندي را نيز براي حمايت بيشتر از اين قشردر نظر گرفته اند كه نظام بيمه اي ما فاقد اين بيمه تكميلي سالمندي است .

وي با تاكيد بر اينكه نهادهاي بيمه گذار بايد به فكر ايجاد موسسات بيمه سالمندي براي سالمندان كشور باشند، اظهار داشت : بيمه هاي اجتماعي و فرهنگ استفاده از آنها بايد در جامعه جا بيفتد و مردم از همان دوران ميانسالي استفاده از بيمه هاي سالمندي را ذخيره اي براي طي دوران سالمندي مطلوب در جامعه بدانند .

كمبود متخصص طب سالمندي در كشور

دكتر جغتائي به كمبود رشته هاي طب سالمندي و پزشكان متخصص سالمندي در كشور اشاره نمود و تصريح كرد : متاسفانه در كشور ما عليرغم اينكه حتي متخصص و فوق تخصص كودكان به وفور وجود دارد اما در بخش سالمندي با كمبود متخصص مواجه هستيم كه البته وزارت بهداشت و درمان در اين راستا اقداماتي را انجام داده كه تصميم براي راه اندازي رشته تخصص سالمندي از جمله اين موارد است ، همچنين دانشگاه علوم بهزيستي نيز در صدد راه اندازي رشته روانپزشكي سالمندان است كه در آن روانپزشكان در رشته سالمندي فوق تخصص مي گيرند.