اهدای اعضای بدن جوان ۳۶ ساله مٌهری به بیماران نیازمند

دکتر حمیدرضا رفیعی مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مِهر در لامرد، اظهار کرد: اعضای بدن زنده یاد عبدالرسول غلامی جوان ۳۶ ساله مُهری شامل کبد و کلیه، و ریه به بیش از چهار نفر اهدا شد.

وی تصریح کرد: پس از کسب رضایت از خانواده، بیمار مرگ مغزی برای اهدای ارگان‌ها به شیراز منتقل و این عمل خداپسندانه انجام شد.

مسئول اهدای عضو علوم پزشکی شیراز ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام ارزشمند و قابل تحسین افزود: خانواده زنده یاد عبدالرسول غلامی، کبد را به خانمی ۳۵ ساله از ارومیه، دو عضو وی شامل پانکراس و کلیه را به خانم ۲۸ ساله از گناوه، و کلیه دیگر را به خانمی ۴۶ ساله از مرودشت اهدا کردند.

وی گفت: هر مورد مرگ مغزی می‌تواند یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات دهد.