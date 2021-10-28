  1. استانها
  2. فارس
۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۵

اهدای اعضای بدن جوان ۳۶ ساله مٌهری به بیماران نیازمند

اهدای اعضای بدن جوان ۳۶ ساله مٌهری به بیماران نیازمند

مٌهر- اهدای عضو جوان ۳۶ ساله مرگ مغزی شده اهل شهرستان مٌهر به چهار نفر زندگی دوباره بخشید.

دکتر حمیدرضا رفیعی مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مِهر در لامرد، اظهار کرد: اعضای بدن زنده یاد عبدالرسول غلامی جوان ۳۶ ساله مُهری شامل کبد و کلیه، و ریه به بیش از چهار نفر اهدا شد.

وی تصریح کرد: پس از کسب رضایت از خانواده، بیمار مرگ مغزی برای اهدای ارگان‌ها به شیراز منتقل و این عمل خداپسندانه انجام شد.

مسئول اهدای عضو علوم پزشکی شیراز ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام ارزشمند و قابل تحسین افزود: خانواده زنده یاد عبدالرسول غلامی، کبد را به خانمی ۳۵ ساله از ارومیه، دو عضو وی شامل پانکراس و کلیه را به خانم ۲۸ ساله از گناوه، و کلیه دیگر را به خانمی ۴۶ ساله از مرودشت اهدا کردند.

وی گفت: هر مورد مرگ مغزی می‌تواند یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات دهد.

کد مطلب 5338029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها