رئیس جمهور لهستان احزاب ائتلافی را از دولت اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "لخ کاژینسکی" امروز اعلام کرد که وزرای آموزش و اقتصاد دریایی وابسته به حزب راستگرای "لیگ خانواده های لهستان" و نیز وزیر کار و وزیر عمران از حزب "مردمگرای دفاع ملی" را برکنار کرده است.

به جای این وزرا، افرادی از حزب حاکم "عدالت و قانون" جایگزین خواهند شد و به این ترتیب دولت از وضعیت ائتلاف خارج و یکدست می شود.

"یاروسلاو کاژینسکی"، نخست وزیر و برادر دوقلوی رئیس جمهوراز این تصمیم تمجید کرد و گفت : انتصاب وزرای جدید کابینه را تحکیم خواهد کرد. وی همچنین تاکید کرد که انتخابات زودهنگام به زودی برگزار خواهد شد.

بحران سیاسی در لهستان از یک ماه قبل بین برادران کاژینسکی و احزاب راستگرا و چپگرای ائتلافی در دولت به این دلیل شروع شد که نخست وزیر، "آندرژ لپر" معاون خود و رئیس یکی از احزاب چپگرای ائتلافی را به دلیل فساد مالی برکنار کرد اما لپر این اتهام را نپذیرفت و نخست وزیر را هدف حملات تندی قرار داد. اوایل هفته جاری برادران کاژینسکی با برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد موافقت کردند که احتمالاً در ماه نوامبر(آبان) دو سال زودتر از موعد برگزار خواهد شد.