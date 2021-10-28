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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۱۶

آیت‌الله جوادی آملی:

همگان خود را در خصوص امنیت کشور مسئول بدانند

همگان خود را در خصوص امنیت کشور مسئول بدانند

قم- آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به وظیفه همگانی حفظ دین و کشور گفت: همگان خود را در خصوص امنیت کشور مسئول بدانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: همه ما موظفیم دین و کشور خود را حفظ کنیم و خداوند مقدمات انجام این وظیفه را فراهم کرده است چرا که اگر مقدمات این مهم فراهم نبود خداوند چنین دستوری به ما نمی‌داد لذا نه جای ترس و نگرانی است و نه جایی برای عقب نشینی.

وی افزود: مهم آن است که همگان خود را در خصوص امنیت کشور مسئول بدانند و در این راستا به وظایف خود عمل کنند؛ ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم از دشمن خارجی هیچ کاری ساخته نیست.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به ایام هفته وحدت تصریح کرد: هفته وحدت فرصتی برای یادآوری همین نکته است که بایستی با حفظ وحدت خود را در قبال وظایف ملی مسئول بدانیم و بی تفاوت نباشیم تا خداوند بیش از گذشته به ما در این راه توفیق عطا بفرماید.

کد مطلب 5338258

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