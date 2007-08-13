همایش بین المللی آرمان شهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شادکام عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: نخستین همایش علمی و پژوهشی آرمان شهر رضوی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه کشوری و بین المللی در ایام میلاد با سعادت امام رضا (ع) بر پا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد اظهار داشت: این همایش با برپایی جلسات سخنرانی و کارگاه های تخصصی ، تبیین وجود بنیادین و ابعاد فرهنگی - اجتماعی آرمان شهر رضوی خواهد پرداخت.

شادکام عنوان کرد: مفهوم سازی آرمان شهر رضوی و تبیین شاخصه های فرهنگی - اجتماعی آن، ابزارها و راهکارهای ترویج شاخصه های فرهنگی اجتماعی در آرمان شهر رضوی، ویژگی های جهانشمولی آرمان شهر رضوی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای تثبیت و ترویج الگوهای فرهنگ اسلامی در آرمان شهر رضوی، چگونگی تعاملات فرهنگی و اجتماعی در آرمان شهر رضوی، راهکارهای تقویت شبکه ارتباطات و تعاملات، فرصت های علمی، فرهنگی، اجتماعی در آرمان شهر رضوی، توسعه ارتباطات نوین، منشور فرهنگی - اجتماعی آرمان شهر رضوی و آرمان شهر رضوی، پایتخت معنوی ایران از جمله محورهای این همایش است.

وی اعلام کرد: در این همایش از محققان، طلاب، دانشجویان، مدیران و کارشناسان فرهنگی علاقه مند در جلسات سخنرانی و کارگاه های تخصصی، ثبت نام به عمل آمده و در طی چهار روز برگزاری همایش از مباحث ارائه شده توسط اساتید بهره مند خواهند شد.

شادکام عنوان کرد: ترسیم مشهد به عنوان شهری با سابقه فرهنگی زیارتی، جذب و هدایت مشارکت های مردمی، ارتقا سطح فرهنگ شهروندی، تبیین شاخصه های فرهنگی و اجتماعی مطلوب شهر مشهد، بهره گیری از نخبگان در تدوین شاخصه های شهر مشهد ، جذب و هدایت تحقیقات و پژوهش های علمی در جهت موضوعات همایش و تدوین منشور فرهنگی - اجتماعی شهر مشهد از اهداف این همایش است .

