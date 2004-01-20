برنامه هاي ما زير بنايي است

اكبر اسماعيل نژاد مدير عامل باشگاه شموشك نوشهر در گفت و گو با خبرنگار " مهر " افزود : صحبتهاي آقاي ميثاقيان در خصوص عدم توانايي مالي باشگاه براي جذب بازيكن تا حدودي درست است ، چون باشگاه شموشك در حال حاضر در تمامي رده هاي سني تيم دارد واز سوي ديگر براي مهمترين برنامه ما ساخت ورزشگاه 25 هزارنفري نوشهر است كه در تلاشيم تا در اولين فرصت مراحل ساخت آن را آغاز نماييم. به هر حال اين برنامه ها نياز به هزينه هاي بسيار زيادي دارد وبا توجه به اينكه شموشك از اعتبارات دولتي استفاده نمي كند و تيمي خصوصي است ، كار بسيار مشكل خواهد بود. ما برنامه هاي دراز مدت و آينده داري را پيش بيني كرده ايم و تنها به زمان فعلي و رقابتهاي امسال ليگ برتر فكر نمي كنيم.

مديرعامل باشگاه شموشك در خصوص بازي اين هفته اين تيم مقابل پگاه گفت : اين يك بازي حساس براي ما و پگاه است چون به هر حال هر دوتيم در جايگاه مناسبي در جدول قرار ندارند و كسب امتياز از اين مسابقه بسيارحياتي است.

وي خاطر نشان كرد : از تيم پگاه شناخت كامل داريم و بازيكنان ما صبح و عصر در هواي باراني نوشهر تمرين مي كنند تا در صورت باراني بودن هوا در روز مسابقه مشكلي از اين بابت نداشته باشيم.

اكبرنژاد در با گلايه از برنامه نود افزود : در اين برنامه بسياري از صحنه هاي بازي ما را نمايش ندادند ومن از فردوسي پور گلايه دارم ، چرا كه در بازي مقابل برق در چند نوبت داوري با مشكل مواجه بود كه در مورد آن بحث نشد. آن زما كه ما در بازي با ابو مسلم بحث داوري را پيش كشيديم زمان حال را در نظر داشتيم و الان مي بينيم كه واقعا داوري رقابتهاي ليگ برتر با مشكلات اساسي مواجه است و بايد براي آن فكري شود.