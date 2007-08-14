کارشناسان آمریکایی و چک طرح سپر موشکی را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری چک(CTK)، کارشناسان نظامی آمریکا شب گذشته وارد پایگاه نظامی "بردی" در جمهوری چک شدند تا با همتایان خود در این کشور درباره طرح استقرار بخشی از سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک مذاکره کنند.

بر اساس این گزارش، 30 کارشناس آمریکایی برای این منظور به جمهوری چک آمده اند؛ مذاکرات کارشناسان آمریکایی و چک یک هفته ادامه خواهد داشت.

به گفته مقامهای جمهوری چک، پایگاه بردی که در 90 کیلومتری جنوب غربی پراگ قرار دارد مکانی است که به احتمال زیاد بخشی از سپر موشکی آمریکا در آن نصب خواهد شد.

لازم به ذکر است، این برای اولین بار نیست که کارشناسان آمریکایی برای مذاکره با همتایان چک خود و بازدید از این پایگاه به پراگ سفر می کنند؛ این کارشناسان در ماه های آوریل و می نیز به چک سفر کرده بودند.

یادآورمی شود آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل سیستم های موشکی روسیه است.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه چندی پیش در نشست هشت کشور صنعتی (G8) در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضدموشکی، آمریکا و روسیه به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند که این درخواست به طور ضمنی از سوی آمریکا رد شد.