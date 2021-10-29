نفرات برتر ووشو خراسان شمالی مشخص شدند

محمد دژبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم ووشو خراسان شمالی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور ۸۵ ووشوکار صبح جمعه به میزبانی بجنورد برگزار شد.

دبیر هیأت ووشو خراسان شمالی در ادامه به معرفی نفرات برتر در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اشاره کرد و گفت: در رده سنی نوجوانان محمد رحیمی، معراج مقصودزاده، ایلیا الهی، امیر حسین عبداللهی، سید مرتضی موسوی راد و حسین چوپان زاده رده‌های برتر را تصاحب کردند.

وی افزود: در رده سنی جوانان مهدی سید حسینی، احمدرضا هوشمند، آرین براتی نژاد، امیر حسین دیرورزی، علی آخرتی، حسین سعادتیار و علی وظیفه دان به مقام‌های برتر رسیدند.

دژبانی بیان داشت: در رده بزرگسالان نیز علی کریم آبادی، علی آذری، حامد روشنفکر، مهدی ولیزاده، امیر جانی و محمد کرامتی به مقام‌های برتر دست یافتند.

دژبانی در انتها گفت: نفرات برتر نوجوانان جهت اعزام به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر در بهمن‌ماه به اردو تیم استان دعوت می‌شوند و نفرات برتر بزرگسالان نیز در آذرماه به مسابقات انتخابی تیم ملی در قشم اعزام خواهند شد.