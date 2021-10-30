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۸ آبان ۱۴۰۰، ۸:۳۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

یک بیمار مبتلابه کرونا در استان جان باخت/۳۶درصد تستها مثبت هستند

یک بیمار مبتلابه کرونا در استان جان باخت/۳۶درصد تستها مثبت هستند

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته یک هم استانی بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان‌پناه شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: جانباختگان کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد به ۹۸۷ نفر رسید.

وی بیان داشت: از ۶۱۴ نمونه پی سی آر دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی در شهرهای یاسوج و دهدشت ۳۶ درصد موارد مثبت بودند.

وی بیشترین موارد مثبت را در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، چرام و دنا عنوان کرد و گفت: متأسفانه هم اکنون ۲۰۶ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری می‌باشند که از این تعداد، ۱۱۹ نفر مبتلای قطعی و ۱۵ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

کد مطلب 5338915

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