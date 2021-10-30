به گزارش خبرنگار مهر، تب کرونا در دنیا فروکش کرده و فدراسیون‌های مختلف ورزشی در تلاشند تا رقابتهایی را که در دو سال اخیر به دلیل شیوع اپیدمی ناشی از این بیماری لغو یا به تعویق انداخته بودند را برگزار کنند. در این بین مسئولان فدراسیون جهانی که درآمد زیادی از تورنمنت‌های مختلف دارند با شتاب بیشتری تقویم سال ۲۰۲۲ را پر تراکم از همیشه بسته‌اند که به واقع حضور در همه این برنامه‌ها نه تنها برنامه ریزی دقیقی را طلب می‌کند، بار مالی سنگینی را به فدراسیون‌های ملی وارد خواهد کرد.

در این بین تیم ملی کاراته ایران باید تا دو هفته دیگر به مسابقات قهرمانی جهان در امارات اعزام شود، تیم‌های رده‌های سنی مختلف نیز پایان آذرماه مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان را پیش رو دارند که در مجموع دختران و پسران در همه رده‌های سنی کاروانی ۱۲۰ نفره راهی آلمانی خواهد شد.

هر چند همین دو اعزام نیز با شرایط خاص خود را دارد و توان مالی زیادی طلب می‌کند ولی با آغاز سال ۲۰۲۲ چالش جدی تر پیش روی مدیریت فدراسیون کاراته قرار خواهد گرفت. اتحادیه کاراته آسیا ۵ ماه بعد از رقابتهای قزاقستان، مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال را طی روزهای ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی چین در شهر «لویانگ» برگزار خواهد کرد. ضمن اینکه هنگ کنگ آذرماه آینده میزبان بزرگسالان آسیاست.

رقابتهای کاراته وان امارات (۲۲-۲۵ بهمن ۱۴۰۰)، مراکش (۲۰-۲۲ اسفند ۱۴۰۰)، پرتقال (۲۶-۲۸ فروردین ۱۴۰۱)، آذربایجان (۱۱-۱۳ شهریور ۱۴۰۱)و روسیه (۱۵ -۱۷ مهرماه ۱۴۰۱)، بازی‌های جهانی در بیرمنگام (۱۷ و ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱) و قهرمانی رده‌های سنی جهان (۴-۸ آبان ماه ۱۴۰۱ ترکیه) نیز در تقویم کاری فدراسیون کاراته وجود دارد و البته از همه مهمتر نیز باید به بازی‌های آسیایی «هانگژو» چین اشاره کرد که اهمیت فوق العاده ای برای ورزش کشور خواهد داشت.

ترافیک کاری سنگین و فشرده‌ای پیش روی کاراته ایران در ماه‌های آینده وجود دارد که چالشی جدی پیش روی مدیریت فدراسیون خواهد بود. همین مسابقات قزاقستان و اعزام ۱۲۰ کاراته کا، مربی، داور و… خود بار مالی سنگینی برای این فدراسیون دارد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که صالحی امیری هزینه بلیط هواپیمای سفر به آلماتی را قبول کرده که همین موضوع نشان از اهمیت این رشته برای ورزش کشور بخصوص کمیته ملی المپیک دارد.

از سوی دیگر فدراسیون کاراته که طی دو سال گذشته با حضور در ۲۱ تورنمنت از جمله قهرمانی آسیا، جهان و کاراته وان‌ها آزمون دشوار المپیک را با کسب یک طلای با ارزش توسط سجاد گنج زاده با موفقیت پشت سر گذاشت، آزمونی به مراتب سخت و دشوارتر از قبل از پیش رو دارد که عبور از آن عزمی جدی طلب می‌کند.