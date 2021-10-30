ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران

سرهنگ قباد قیطاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت: در برخی مقاطع محور شهریار - تهران شاهد ترافیک سنگین هستیم.
وی ترافیک در محورهای دیگر غرب استان تهران از جمله در بلوار آزادگان و ورودی خیابان ولیعصر شهریار را سنگین اعلام کرد و بیان داشت: رانندگان باید با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی تردد کنند، تا شاهد وقوع حوادث نباشیم.
قیطاسی بیان داشت: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد و خوشبختانه روند در حال انجام است.
رئیس پلیس راه غرب استان تهران عنوان داشت: از همه هموطنان و رانندگان عزیز میخواهیم با توجه به وقوع باران و لغزندگی محورها ترددهای خود را به حداقل برسانند.
نظر شما