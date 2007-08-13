شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت، با اشاره به اینکه ادغام مدیریتهای موازی، کوچکسازی، روانسازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهرهگیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورایهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی بوده است، اظهار داشت: بر این اساس شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود در راستای تحقق سند چشمانداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و کارشناسیهای صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهای موجود با تمامی وظایف و اختیارات با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات در یکدیگر یا در کمیسیونهای دولت اقدام نمود.
دکتر الهام به ایجاد 4 شورای عالی اشاره کرد و در مورد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری گفت : "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام شوراهای "علوم، تحقیقات و فناوری"، "عالی فناوری اطلاعات"، "عالی اطلاعرسانی"، "عالی فضایی"، "انرژی اتمی"، "عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "عالی آموزش و پرورش"، "عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"، "عالی انفورماتیک"، "عالی علمی کاربردی"، "عالی زیست فناوری" و "شورای عالی استاندارد" در کشور تشکیل و عهدهدار امور این حوزه خواهد بود.
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