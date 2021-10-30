بازگشت رنگ آبی به نقشه گیلان/ ۴۴ بیمار جدید کرونایی بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به آخرین آمارهای کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: بررسی آمارهای در روزهای و هفته‌های اخیر نشان دهنده نوسان در تعداد بستری‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه در برخی روزها با افزایش و روز دیگر با کاهش تعداد بستری‌های مواجه بوده‌ایم، گفت: مراجعات سرپایی به مراکز جامع سلامت طی روزهای گذشته افزایش داشته که نگران کننده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته ۴۴ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند، گفت: هم اکنون مجموع بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی استان ۲۸۹ نفر است.

وی با بیان اینکه کاهش آمارها نباید این تصور را ایجاد کند که کرونا پایان یافته و یا کنترل شده است، اضافه کرد: شهروندان باید همانند گذشته و برای ورود به موج جدید شیوه نامه‌ها را با جدیت بیشتر رعایت کنند.

مهرابیان با اشاره به بستری ۶۶ بیمار بد حال کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه، ادامه داد: پنج بیمار بد حال امروز به این بخش منتقل شدند و در مجموع حال ۶۲ بیمار کرونایی دیگر خوب نیست.

وی به آخرین رنگ بندی کرونایی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت اشاره و تصریح کرد: شهرستان املش با تغییر رنگ به وضعیت آبی درآمده اما رودبار همچنان نارنجی است باقی شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.