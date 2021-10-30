اجرای ١٢٠٠ برنامه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی توفیقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل آموزش و پرورش زنجان، گفت: هفته بسیج دانش آموزی امسال با شعار «نوجوانان انقلابی، پیشگامان گام دوم انقلاب» نامگذاری شده است.

وی از برگزاری١٢٠٠ برنامه همزمان با هفته بسیج دانش آموزی در استان زنجان در قالب ٢٢ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی خبر داد و اظهار کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب سه کلید واژه «جوان»، «امید» و «ما می توانیم» آمده است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان زنجان با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باید تقویت شود، گفت: از ۸ آبان سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده تا ۱۳ آبان که روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز نامگذاری شده است.

توفیقی تاکید کرد: با صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل ارتش ٢٠ میلیونی در سال ۵٨، دفاتر بسیج مدارس همگام با تشکیل بسیج در ادارات، کارخانجات، اصناف و….. با همت فرهنگیان و دانش آموزان انقلابی با هدف جذب و آموزش نظامی دانش آموزان تشکیل شده است.

وی افزود: دیدار دانش آموزان نخبه علمی و نفرات برتر مسابقات علمی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، برگزاری آئین سراسری معارفه فرماندهان، دیدار با فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان‌ها، برگزاری نشست‌های روشنگری با موضوع استکبار ستیزی، دیدار با خانواده معظم شهدای دانش‌آموز و عطر افشانی مزار مطهر شهدا در میعادگاه نماز جمعه و برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی از برنامه‌های بسیج دانش آموزی است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی در استان زنجان به یوم الله ١٣ آبان ماه و روز استکبار ستیزی اشاره کرد و گفت: سازمان بسیج دانش آموزی در طول سال تحصیلی برنامه‌های مختلف و طرح‌های متعدد تربیتی فرهنگی برگزار کرده است.

توفیقی تصریح کرد: این استان ۵٢٠ شهید دانش آموز دارد و برنامه‌های مختلف در این مدارس برگزار خواهد شد.