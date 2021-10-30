نفت آبادان از بازیکنان زیر ۱۶ سال تست می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی فوتبال صنعت نفت آبادان به‌منظور تشکیل تیم‌های نوجوانان و نونهالان، کار تست گیری از افراد مستعد زیر ۱۵ و ۱۶ سال را آغاز کرد.

تست گیری از افراد زیر ۱۶ سال با مربیگری «جاسم عشافله» و برای افراد زیر ۱۵ سال با مربیگری «حسین بهارستان» انجام می‌شود.

بر همین اساس بازیکنان مستعد و علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در برنامه تست گیری رده زیر ۱۵ سال در ساعت ۱۶:۳۰ و در رده زیر ۱۶ سال، رأس ساعت ۱۸ روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در محل زمین چمن مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور حاضر شوند.

شرکت در برنامه تست گیری برای عموم فوتبالیست‌های باشگاهی، آزاد و به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است.

برای حضور بازیکنان و علاقه‌مندان در رده زیر ۱۶ سال فرد باید متولد ۱۱ دی‌ماه سال ۸۴ به بعد باشد و برای رده زیر ۱۵ سال نیز افراد باید متولد ۱۱ دی‌ماه سال ۸۵ به بعد باشند.