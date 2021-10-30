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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۵

به‌منظور تشکیل تیم‌های نوجوانان و نونهالان؛

نفت آبادان از بازیکنان زیر ۱۶ سال تست می گیرد

نفت آبادان از بازیکنان زیر ۱۶ سال تست می گیرد

آبادان- آکادمی فوتبال صنعت نفت آبادان به‌منظور تشکیل تیم‌های نوجوانان و نونهالان، کار تست گیری از افراد مستعد زیر ۱۵ و ١٦ سال را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی فوتبال صنعت نفت آبادان به‌منظور تشکیل تیم‌های نوجوانان و نونهالان، کار تست گیری از افراد مستعد زیر ۱۵ و ۱۶ سال را آغاز کرد.

تست گیری از افراد زیر ۱۶ سال با مربیگری «جاسم عشافله» و برای افراد زیر ۱۵ سال با مربیگری «حسین بهارستان» انجام می‌شود.

بر همین اساس بازیکنان مستعد و علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در برنامه تست گیری رده زیر ۱۵ سال در ساعت ۱۶:۳۰ و در رده زیر ۱۶ سال، رأس ساعت ۱۸ روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در محل زمین چمن مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور حاضر شوند.

شرکت در برنامه تست گیری برای عموم فوتبالیست‌های باشگاهی، آزاد و به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است.

برای حضور بازیکنان و علاقه‌مندان در رده زیر ۱۶ سال فرد باید متولد ۱۱ دی‌ماه سال ۸۴ به بعد باشد و برای رده زیر ۱۵ سال نیز افراد باید متولد ۱۱ دی‌ماه سال ۸۵ به بعد باشند.

کد مطلب 5339317

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    نظرات

    • امین شعیبی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
      9 1
      پاسخ
      میخوام بیام تست بدم وخودمو ثابت کنم و پیشرفت کنم من تو فوتبال خیلی زحمت کشیدم و میخوام به جای برسم که خانوادم بهم افتخار کننن
    • ندیم IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
      3 1
      پاسخ
      من میخواهم تست بدم
    • رضا IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
      میخواهم بازیکن صنعت نفت آبادان باشم
    • امیدرضا آلبوعلی IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      2 0
      پاسخ
      سلام من میخواهم تست بدم کی میشه تست بدم

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