به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر شنبه در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور اظهار داشت: معادن، انفال و از ذخائر الهی و منابع عمومی هستند و همه عواید آن باید به همگان برسد اما بهره‌وری‌ها باید حساب شده و برنامه ریزی شده باشد و مانند چاه‌های نفت، بهره‌برداری از آنها نباید بی‌برنامه یا با برنامه‌های مقطعی کوتاه مدت باشد.

وی با اشاره به وجود تحریم‌ها در کشور عنوان کرد: در این شرایط نمی توانیم سرمایه های بزرگی همچون معادن را به سرعت از دست بدهیم و فروش خام آنها با قیمت‌های ناچیز، عقلانی نیست.

ناصری بیان کرد: سفره نعمت الهی برای بهره برداری همگان گسترده شده اما نباید آن را هدر بدهیم و باید تلاش شود تا نعمات آن عاید هم مردم شود.

امام جمعه یزد ادامه داد: فرآوری و استفاده بهینه از معادن بسیار حائز اهمیت است و نباید مواد معدنی را بدون فرآوری به فروش برسانیم بلکه باید به آنها ارزش افزوده دهیم تا منابع کشور، مفت در اختیار سایر کشورها قرار نگیرد.

ناصری عنوان کرد: بخش خصوصی که در این عرصه ورود کرده، باید عوارض و خمس درآمد خود را از انفال پرداخت کند تا مردمی که معادن در منطقه آنها در حال بهره برداری هستند نیز منتفع شوند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی که در حال بهره برداری از معادن هستند باید همچنین به مسائل فرهنگی، جاده، آب و نیازهای و مشکلات مردم در مناطق استقرار معادن توجه کنند و مسئولیت‌های اجتماعی خود را به درستی به انجام برسانند.

ناصری همچنین با انتقاد از اینکه درآمد معادن در بانک‌هایی غیر از بانک‌های استان یزد سرمایه گذاری می شود، افزود: این سرمایه ها باید به استان باز گردد و در استان سرمایه گذاری شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه ذخائر برخی معادن ظرف چند سال آینده تمام می شود، تصریح کرد: برنامه ریزی برای بهره برداری از معادن باید به نحوی باشد که آیندگان نیز از منافع آن بهره مند باشند نه اینکه زمین را خالی از ذخائر معدنی کنیم.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی که کار بهره برداری از این ذخایر عظیم و ارزشمند را بر عهده دارد، باید به فکر مشکلات مردم نیز باشند و هم از نظر مالی و هم برنامه ریزی، سایر بخش‌های استان را همراهی کنند به عنوان نمونه اکنون کشور درگیر مسئله خوراک دام است در حالی که ظرفیت برای تولید خوراک دام در کشور وجود دارد و پسندیده است از توان بخش خصوصی در این راستا استفاده شود.

ناصری ادامه داد: بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن دست دولت را بگیرند و کمک کنند تا دولت از بحران‌های اقتصادی که با آن مواجه است، عبور کند.