به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی پیش از ظهر شنبه در آئین تکریم و قدردانی از خدمات شهردار سابق و معارفه رسمی شهردار جدید اظهار کرد: پذیرش بار مسئولیت بسیار سنگین است و قرار گیری در هر رده مسئولیتی در واقع نوعی آزمایش است و بستگی دارد که فرد چگونه از آن مسئولیت خارج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید نگاه دینی به مسائل داشته و برای رضای خدا کار کنند، گفت: اگر افراد با این دیدگاه در مسئولیت‌ها مشغول به خدمت رسانی شوند دیگر دچار لغزش نمی‌شوند.

امام جمعه کرمان شهید رجایی را الگویی مناسب برای مسئولان دانست و افزود: خدمت رسانی به مردم بسیار با ارزش است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر لزوم انتخاب مسئولان بر اساس شایسته سالاری تاکید کرد و اظهار کرد: در این زمینه نباید دیدگاه جناحی وجود داشته باشد.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی نگاه جناحی به عرصه خدمت رسانی را خطا دانست و تاکید کرد: باید افراد شایسته انتخاب شوند و مسائل جناحی نباید در انتصاب‌ها دخیل باشد.

در این آئین از خدمات «مهران عالم زاده» شهردار سابق کرمان تقدیر و «سعید شعرباف» به عنوان شهردار جدید کرمان معرفی شد.