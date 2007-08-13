به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به خبر شماره 533900 این خبرگزاری اعلام کرد: برخلاف تیتر انتخابی، براساس مصوبه شورای عالی اداری شوراهای موازی دولتی با هدف افزایش کارآیی در یکدیگر ادغام شده اند و ادعای انحلال آنها نادرست است.

بر اساس تصمیم دولت، "شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی " با ادغام "شورای اقتصاد"، "شورای عالی اشتغال"، "شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی"، "شورای عالی صادرات"، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"، "هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی"، "شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و "شورای عالی الگوی مصرف" تشکیل خواهد گردید.