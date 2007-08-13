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۲۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۰۵

توضیح شورای اطلاع رسانی دولت

شوراهای دولتی ادغام شده‌اند نه منحل

شوراهای دولتی ادغام شده‌اند نه منحل

شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد شوراهای دولتی ادغام شده‌اند نه منحل.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به خبر شماره 533900 این خبرگزاری اعلام کرد: برخلاف تیتر انتخابی، براساس مصوبه شورای عالی اداری شوراهای موازی دولتی با هدف افزایش کارآیی در یکدیگر ادغام شده اند و ادعای انحلال آنها نادرست است.

بر اساس تصمیم دولت، "شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی " با ادغام "شورای اقتصاد"، "شورای عالی اشتغال"، "شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی"، "شورای عالی صادرات"، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"، "هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی"، "شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و "شورای عالی الگوی مصرف" تشکیل خواهد گردید.

 

 

کد مطلب 533941

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