افزایش پوشش بیمه ای هزینه های دولت را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه در دیدار رئیس کل بیمه مرکزی و شورای مدیران بیمه استان، با اشاره به اهمیت تقویت صنعت بیمه در استان، اظهار کرد: فرهنگ سازی و معرفی خدمات بیمه‌ای و آگاهی بیشتر مردم از مزایای بیمه باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد و شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید در این زمینه سرمایه گذاری‌های لازم را انجام دهند.

وی همچنین، با اشاره به اهمیت تقویت صنعت بیمه در استان و ضرورت حضور فعال نمایندگی‌های بیمه در مناطق مختلف استان برای بهره مندی بیشتر مردم از مزایای بیمه، افزود: فرهنگ سازی و و معرفی خدمات بیمه‌ای و آگاهی بیشتر مردم از مزایای بیمه باید مورد توجه رسانه‌ها و بویژه صدا و سیما قرار گیرد و شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید در این زمینه سرمایه گذاری‌های لازم را انجام دهند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با وجود برخورداری‌های استان از نعمت‌های سرشار الهی، متأسفانه در برخی از موارد بویژه حاشیه شهرها، محرومیت این مناطق نگران کننده است و شرکت‌های بیمه‌ای باید در این مناطق مسئولیت‌های اجتماعی خود را ایفا کنند.

معتمدیان همچنین با اشاره به وجود حدود ۵۰ هزار انواع ماشین آلات کشاورزی در استان، ساماندهی و بیمه این ماشین آلات را مورد تاکید قرار داد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: افزایش پوشش بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف می‌تواند هزینه‌های دولت را در زمان جبران خسارت‌های احتمالی کاهش دهد.

معتمدیان در بخشی از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان در حوزه‌ها مختلف، برنامه ریزی برای فعال‌تر کردن این ظرفیت‌ها را از جمله برنامه‌های مدیریت جدید استان عنوان کرد و گفت: کشاورزی و تجارت بین الملل پیشران‌های توسعه استان خواهند بود.

وی جلوگیری از خام فروشی، جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو و مناطق ویژه تجاری استان، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را از جمله اولویت‌های مهم استان عنوان کرد.