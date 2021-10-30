مجتبی باستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بسیج دانش‌اموزان برنامه‌هایی را برای الگو سازی در نظر گرفته است. اعتقاد داریم که در دستگاه تعلیم و تربیت کشور الگوهای ایرانی - اسلامی به اندازه کافی برای دانش‌اموزان دهه ۸۰ تشریح نشده است.

وی با ذکر این نکته که اعتقاد داریم در مقابل برنامه‌های جنگ نرم دشمن باید الگوی نوجوان و جوان ایرانی را تبیین و ترسیم کنیم، عنوان کرد: وقتی الگوهای دانش‌اموزان را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که اغلب آن‌ها متناسب با شاخص‌های فرهنگی ایران سازگار نیستند. وقتی با دانش‌آموزی در خصوص یک بازیکن خارجی صحبت می‌شود، اطلاعات زیادی دارد اما وقتی صحبت از شخصیت‌های ملی – مذهبی می‌شود، اطلاعات کمتری برای گفتگو دارند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی کشور با ذکر این نکته که مقصر شرایط پیش آمده دانش‌آموزان نیستند، تصریح کرد: دشمن از طریق جنگ نرم و با به کارگیری روش‌ها و شیوه‌های مختلف به دنبال قالب کردن فرهنگ خود به کشورهای اسلامی به خصوص ایران است.

باستان بیان داشت: یکی از اقداماتی که ما برای مقابله با جنگ نرم دشمن در پیش گرفته‌ایم، الگوسازی برای دانش‌آموزان است. شهید حسین فهمیده، باید به عنوان یک الگوی فاخر معرفی شود.

وی با ذکر این نکته که باید الگوهای ایرانی اسلامی خود را معرفی کنیم، مطرح کرد: طرح «شهید بهنام محمدی» در مقطع متوسطه اول در حال اجرا است که در این طرح مربیان پس از دریافت آموزش‌های لازم، میان سه رکن تربیتی یعنی مدرسه، خانه و مسجد ارتباط برقرار می‌کنند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی کشور ادامه داد: ۲۶ برنامه فرهنگی، پرورشی و سیاسی در قالب طرح «شهید بهنام محمدی» در نظر گرفته شده است تا این شهید بزرگوار معرفی شود و دانش‌اموزان وی را به عنوان الگوی خود انتخاب کنند.

باستان خاطرنشان کرد: در راستای تببین و تشریح سبک زندگی شهید محمدحسین فهمیده برای دانش‌آموزان برنامه‌ها و ماموریت‌های زیادی تعریف شده است. به عنوان مثال در هفته بسیج دانش‌آموزان بیش از ۱۴ برنامه و پویش معرفی شد.

وی گفت: پویشی تحت عنوان «هم‌کلاسی مهربان» با هدف تامین لوازم و تحریر دانش‌آموزان کمتر برخوردار طراحی شده است که تا کنون در قالب این طرح بیش از یک میلیون قلم لوازم التحریر به دانش‌اموزان تحویل داده شده است.

رئیس بسیج دانش‌آموزی کشور اظهار کرد: عمده تصاویر درج شده بر روی این لوازم التحریر، تصاویر شهیدان نوجوان است.

باستان با اشاره به برگزاری لیگ علمی «پایا»، تشریح کرد: دانش‌آموزان بسیجی در این لیگ به سوالات پرسیده شده پاسخ می‌دهند و رتبه بندی می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری راهیان نور در بستر فضای مجازی، عنوان کرد: دشمن در بستر فضای مجازی تولیدات زیادی را برای نسل نوجوان ما طراحی کرده است و تفکر نوجوانان ما را به سمت ذائقه‌ای که خودش طراحی کرده است سوق می‌هد.

رئیس بسیج دانش‌آموزی کشور ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که برای مقابله با سبک زندگی غربی در نظر گرفته شده است، برگزاری راهیان نور در بستر فضای مجازی است. خیلی مهم است که نوجوانان ما به کمک راویان در یادمان‌های دفاع مقدس شرکت کنند و در بستر سامانه شاد و فضای مجازی روایات و سبک زندگی شهدا را منتقل کنند. این موضوع به الگوسازی کمک می‌کند.

باستان بیان داشت: سعی ما بر این است که دانش‌اموزان به صورت تعاملی برای تبیین و تشریح سبک زندگی ایرانی اسلامی تلاش کنند. اگر خود نوجوانان درگیر اجرای راهیان نور، چالش‌ها و پویش‌ها بشوند، قطعاً سبک زندگی نوجوان ایرانی – اسلامی نهادینه می‌شود.

وی اساس کار بسیج دانش‌آموزی را تربیت دانست و مطرح کرد:. در حوزه تربیتی الگوسازی مفهوم پیدا می‌کند به همین جهت به سمت الگوسازی گام برداشته‌ایم.