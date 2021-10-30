تجمع بزرگ مبارزه با استکبار جهانی ۱۳ آبان در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر آقایی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و مراسم این روز همزمان با سراسر استان ساعت ۱٠ صبح در میدان انقلاب ارومیه برگزار خواهد شد و از آحاد مردم برای شرکت در این تجمع بزرگ مبارزه با استکبار جهانی دعوت می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغ ستاد مقابله با کرونا و بر اساس رنگ بندی اعلامی عمل خواهیم کرد و در مناطق و در سراسر استان تجمع استکبارستیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در روز ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: مراسم ۱۳ آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ساعت ۱٠ صبح در میدان انقلاب ارومیه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام آقایی اظهار کرد: در آستانه سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرار داریم؛ مردم نباید این سه واقعه مهم را فراموش کنند و این سه واقعه تاریخی به نسل جوان به درستی و با دقت هرچه تمام تبیین، آشکارسازی و رفع شبهه شود.

وی افزود: در قرآن کریم در سوره فتح آیه ۲۹ به شیوه ارتباطات مؤمنین اشاره شده که چهار مورد است اولین آن ارتباط بین خود مؤمنین است که باید مهربانی، وحدت، مودت، امربه معروف و نهی از منکر و تبری و تولی و… بین مسلمین جاری و ساری باشد.

حجت‌الاسلام آقایی بیان کرد: طبق فرموده قرآن کریم فقط اقامه نماز و عبادت ملاک نیست بلکه باید با دشمنان به سختی برخورد شود که اگر غیر از این باشد نصف اعمال آن شخص مورد قبول واقع نمی‌شود و مسلمانان باید در برابر کفار و دشمنان سرسخت، مستحکم و غیرقابل نفوذ باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به وقایع مهم و تاریخی ۱۳ آبان افزود: در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی سه رخ داد بزرگ اتفاق افتاد که آن‌ها را گرامی می‌داریم که یکی از آن‌ها تبعید امام راحل به ترکیه در سال ۱۳۴۳ بود، دیگری به شهادت رساندن دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ رویدادهای مهم این روز را تشکیل می‌دهد.

حجت‌الاسلام آقایی با اشاره به اهمیت گرامیداشت سال‌روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تصریح کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان مسلمان یکی از وقایع مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ ملت ایران و انقلاب اسلامی است، حادثه‌ای که برآمده از زمینه‌های تاریخی خاص خود بود و از آن به عنوان انقلاب دوم یاد می‌شود.