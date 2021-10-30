ترکیب تیم ملی کاراته اعلام شد/ قهرمان المپیک هم انصراف داد 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته که برای تعیین تکلیف نفرات اصلی تیم ملی در بخش جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سالن شهید کبکانیان تهران جریان دارد، در مبارزات وزن ۸۴+ کیلوگرم سجاد گنج زاده و صالح اباذری سه بار به مصاف هم رفتند که در پایان این صالح اباذری بود که موفق شد با برتری برابر قهرمان المپیک‌جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در انفرادی را کسب کند.

در مبارزه نخست گنج زاده ۶ بر ۳ پیروز شد و در ادامه این اباذری بود که در دو مبارزه متوالی با نتایح مشابه ۳ بر ۲ پبروزی شد و پس از آن نیز گنج زاده از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز علی مسکینی رقبای خود را شکست داد و مسافر امارات شد.

بر همین اساس تیم ملی کاراته با ترکیب علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، سید علی کریمی در وزن ۶۷- کیلوگرم، علی اصغر آسیابری، در وزن ۷۵- کیلوگرم، ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم در بخش انفرادی، گنج زاده، پورشیب، بابان، خدابخشی، عاشوری و آسیابری در بخش تیمی به مسابقات قهرمانی جهان اعزام خواهد شد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۲۵ تا ۳۰ آبان در امارات برگزار می‌شود.