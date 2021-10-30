به گزارش خبرنگار مهر، عدالت حاجی‌پور عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر بابیان این‌که مدیران ادارات با عمل به وظایف خود از بروز گلایه‌ها جلوگیری کنند، اظهار کرد: فرماندار به عنوان ناظر بر عملکرد ادارات است، سعی کنید به وظایف‌تان عمل کنید تا گلایه‌ای به وجود نیاید و اگر هم قصوری باشد متوجه بنده و شماست.

فرماندار شهرستان کلیبر ادامه داد: هر سازمان یا اداره‌ای وظیفه دارند تا کاستی‌ها و قصورات خود را در راستای بهبود خدمات‌رسانی به مردم جبران کنند، اگر هم از کمبودها و نواقصات گفته می‌شود متوجه دستگاه‌های مربوطه است.

وی بر لزوم بالفعل کردن ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کلیبر تأکید کرد و گفت: صنعت گردشگری شهرستان کلیبر اگر به طور کامل رونق یابد می‌تواند اقتصاد و معیشت شهرستان و مردم را متحول کند از این‌رو لازم می‌دانم از عوامل برگزاری جشنواره نان سنتی یوخا قدردانی کنم.

حاجی‌پور از گلایه مردم کلیبر در رابطه مشکلات موجود در پرداخت ودیعه مسکن و وام ازدواج ابراز داشت: رؤسای بانک‌های عامل باید به این موضوع ورود کرده و مشکلات را حل کنند، کلیبر منطقه‌ای محروم است لذا نباید در بحث ضامن سختگیری شود تا تسهیلات ازدواج و ودیعه مسکن که حق قانونی مردم است از آن محروم نشوند.

فرماندار کلیبر با ذکر این‌که مردم از عدم خط‌کشی محورهای مواصلاتی و تسطیح برخی راه‌های روستایی شهرستان کلیبر گلایه دارند، یادآور شد: اداره راهداری کلیبر باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد تا مطالبات مردم کلیبر تحقق یابد. همچنین عدم تقویت آن تن‌دهی تلفن همراه و توسعه شبکه تلفن ثابت از دیگر مطالبات مردم منطقه است که این موضوع را با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیران کل استانی ارتباطات و مخابرات بررسی خواهیم کرد.

وی با اشاره به این‌که باید همیشه به بخش آبش‌احمد به چشم شهرستان بنگریم، گفت: جمعیت آبش‌احمد بیشتر از برخی شهرستان‌هاست و از استعداد به خصوصی برخوردار است و ما بر پایه همین تفکر؛ استقرار نمایندگی ادارات اجرایی و خدمات‌رسان در آبش‌احمد در دستور کار است.

حاجی‌پور بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی شهرستان کلیبر در فصل زمستان تأکید کرد و افزود: حادثه خبر نمی‌کند، تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان باید در حالت آماده‌باش قرار گیرند در غیر این صورت هیچ عذر و بهانه‌ای قابل‌قبول نیست.

فرماندار شهرستان کلیبر از تقویت زیرساخت‌های خدماتی و زیربنایی مناطق سیل‌زده کلیبر خبر داد و گفت: خدمات زیربنایی مناطق سیل‌زده شهرستان کلیبر بایستی تقویت شود، ادارات خدمات‌رسان اگر انشعاب موقت در مناطق سیل‌زده داده‌اند سریعاً نسبت به دائمی نمودن خدمات زیربنایی اقدام کنند تا مردم در فصل سرما مشکلی نداشته باشند.

وی از جلوگیری ورود کارمندانی که واکسن کرونا نزده‌اند به ادارات کلیبر خبر داد و تأکید کرد: مدیران ادارات کلیبر از ورود کارمندانی که واکسن کرونا نزده‌اند جلوگیری کنند و همچنین آموزش و پرورش اجازه ندهد معلمان و دانش‌آموزان بدون تزریق واکسن در مدارس حضور داشته باشند.

حاجی‌پور همچنین از اتمام برق‌رسانی به قلعه‌درسی کلیبر تا ۲ هفته‌ی آینده خبر داد و افزود: فاز ۳ تأمین روشنایی قلعه بابک به‌زودی به اتمام می‌رسد و روشنایی مسیر کلیبر-قلعه‌درسی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود.

فرماندار شهرستان کلیبر با تأکید بر این‌که اعتبار برق‌رسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان کلیبر تأمین شده است، خاطرنشان کرد: گازرسانی و برق‌رسانی به روستاهای فاقد نعمت برق و گاز کلیبر در دستور کار است، لذا از دستگاه‌های خدمات‌رسان انتظار داریم به حل مشکلات مردم بیشتر توجه کنند، حقیقتاً نمی‌توان مشکلات مردم را کتمان کرد.