حمله مقابل سپاهان خودزنی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی در نشست خبری بعد از مصاف با سپاهان اظهار داشت: می‌دانستیم که بازی فوق العاده سختی مقابل تیم پر مهره سپاهان داریم همان طور که پیش بینی کرده بودیم.

وی افزود: هفته گذشته خیلی کار کرده بودیم که با امتیاز از این بازی بیرون بیاییم اما با اشتباه فردی گل خوردیم و ما مربیان باید تاوان این اشتباهات را بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال هوادار ادامه داد: اما در کل از تلاش بچه‌ها راضی ام و مطمئنم به خود باوری می رسند و از این شکست‌ها درس بگیریم و شرایط را تغییر دهیم. من اطمینان دارم این تیم در لیگ خواهد ماند، با توجه به ظرفیت بازیکنان این موضوع را اطمینان دارم.

وی افزود: نسبت به بضاعتی که داشتیم همین بازیکن‌ها را جذب کردم چون قبل از این که دوستان بیایند، تیم را بسته بودیم. این قول را به شما می‌دهم که در لیگ برتر خواهیم ماند.

عنایتی با تاکید بر اینکه فکر می‌کنم تنها موضوعی که ما را اذیت می‌کند بی تجربگی است، ابراز داشت: با توجه به دوستان که تیم را تحویل گرفتند تا سال‌های بعدی اتفاقات بهتری برای تیم می‌افتد زیرا افراد بلند پروازی در باشگاه هستند.

وی تصریح کرد: حمله کردن جلوی سپاهان خودزنی است زیرا سپاهان با توجه به داشتن بازیکنان بین المللی مثل مغانلو تیم قدرتمندی است، دیدید که این بازی نیز کمی دفاعی تر بازی کردیم.