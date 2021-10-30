برای موفقیت نفت دعا می کنم / از موقعیت ها خوب استفاده کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کلانتری شامگاه شنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان برگزارش شد، اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود و خدا را شاکریم که این سه امتیاز را خداوند به ما داد.

وی ادامه داد: از ته قلبم دعا می‌کنم که تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ادامه راه نتایج خوبی را دریافت کند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز عنوان کرد: ما هم می‌دانستیم بازی مقابل تیمی که دو باخت دارد و می‌خواهد به بازی سوم برسد، بازی سوم باید بازی رو به جلو باشد تا بتواند شرایط را تغییر دهد.

کلانتری با بیان اینکه در ۲۰ دقیقه ابتدای بازی وقتی خوب بازی کردیم به گل رسیدیم، توضیح داد: بازیکنان ما در نیمه اول کمی عقب‌نشینی کردند و از آن لحظه به دنبال نگه‌داشتن سه امتیاز بودند که کار درستی نبود.

وی افزود: در نیمه دوم در شرایطی که می‌دانستیم تیم نفت آبادان بی‌مهابا حمله می‌کند و می‌دانستیم بیشتر بازی تهاجمی است ولی با تغییر تاکتیک از این موضوع جلوگیری کردیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه بازیکنان ما زیر فشار توپ‌های بلند تحمل کردند، ادامه داد: بسیار خوشحالم که از دو موقعیت توانسته‌ایم درست استفاده کنیم.

کلانتری گفت: همین‌قدر که بازیکنان ما شجاعانه حرکت کردند و بازی را بردیم برای ما عالی بود و دست همه آنها را می‌بوسم.

وی تصریح کرد: تیم ما در دو بازی گذشته خود نیز مستحق باخت نبود؛ نوع هر بازی یک شکل دارد و نفت زیر فشار بود.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز اظهار کرد: کسی در بازی موفق می‌شد که بر روی اعصاب خود مسلط و خونسرد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در هفته سوم لیگ برتر با نتیجه دو بر صفر مقابل تیم فوتبال صنعت نفت پیروز شد.