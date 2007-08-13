مداخله آمریکا عامل حل نشدن بحران سیاسی لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، محمد فنیش وزیر مستعفی آب و برق مستعفی دولت لبنان تاکید کرد : اگر مداخلات جفری ویلتمن سفیر آمریکا در بیروت و مانع تراشی دولت آمریکا بر سر راه ابتکارعمل ها برای حل بحران سیاسی لبنان نبود، این بحران تا این اندازه طول نمی کشید.

وی افزود : لبنان هم اکنون مرحله حساسی را سپری می کند که یا باید هویت، جایگاه و امنیت آن را تثبت کنیم و پایبند یا اینکه کشور براساس خواست آمریکاعرصه هرج و مرج خواهد شد.

فنیش تاکید کرد : راه اساسی حل بحران سیاسی لبنان در بازگشت به منطق شراکت و تشکیل دولت وحدت ملی است، زیرا هر منطق دیگری باعث طولانی تر شدن بحران و تبعات وعواقب بیشتر آن خواهد شد.