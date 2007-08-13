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۲۲ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۰۷

وزیر مستعفی دولت لبنان :

مداخله آمریکا عامل حل نشدن بحران سیاسی لبنان است

مداخله آمریکا عامل حل نشدن بحران سیاسی لبنان است

وزیر مستعفی دولت لبنان گفت که مداخلات آمریکا عامل حل نشدن بحران سیاسی این کشور و تنها راه حل بحران نیز در تشکیل دولت وحدت ملی خلاصه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، محمد فنیش وزیر مستعفی آب و برق مستعفی دولت لبنان تاکید کرد : اگر مداخلات جفری ویلتمن سفیر آمریکا در بیروت و مانع تراشی دولت آمریکا بر سر راه ابتکارعمل ها برای حل بحران سیاسی لبنان نبود، این بحران تا این اندازه طول نمی کشید.

وی افزود : لبنان هم اکنون مرحله حساسی را سپری می کند که یا باید هویت، جایگاه و امنیت آن را تثبت کنیم و پایبند یا اینکه کشور براساس خواست آمریکاعرصه هرج و مرج خواهد شد.

فنیش تاکید کرد : راه اساسی حل بحران سیاسی لبنان در بازگشت به منطق شراکت و تشکیل دولت وحدت ملی است، زیرا هر منطق دیگری باعث طولانی تر شدن بحران و تبعات وعواقب بیشتر آن خواهد شد.

کد مطلب 533978

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