مسعود امامی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۸۵ درصد جمعیت شهرستان اردبیل دز اول و ۵۲ درصد دز دوم واکسن کرونای خود را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: هنوز ۱۵ درصد جمعیت شهرستان اردبیل تزریق واکسن را انجام ندادند که امیدواریم با توجه به شرایط کرونایی و احتمال شیوع پیک ششم در کوتاه‌ترین زمان تزریق واکسن خود را انجام دهند.

فرماندار اردبیل به خلوت بودن پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در اردبیل اشاره کرد و گفت: هموطنانی که تاکنون اقدام به تزریق واکسن نکردند از فرصت پیش آمده می‌توانند برای تزریق واکسن دز اول و دوم استفاده کنند.

امامی یگانه وضعیت واکسیناسیون معلمان و دانش‌آموزان را رضایت‌بخش توصیف کرد و افزود: آمادگی برای شروع مدارس به شکل حضوری در شهرستان اردبیل مهیاست و با تصمیم نهایی ستاد ملی کرونا در این زمینه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: برخی گزارش‌ها در سطح ملی و شهرستان اردبیل نشان‌دهنده شروع پیک ششم کروناست که اگر بی‌احتیاطی کنیم، در پیک ششم با مشکلات و دغدغه‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

امامی یگانه ضرورت تکمیل چرخه واکسیناسیون و ایجاد ایمنی کامل در برابر پیک ششم کرونا را یادآور شد و اضافه کرد: اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا واکسیناسیون تمام گروه‌های شغلی مرتبط با مردم را با اولویت انجام دهند و چنانچه فعالان اصناف کارت واکسن دریافت نکردند، به سرعت به این کار اقدام کنند.

وی بیان کرد: فعالیت‌های اصناف در گرو ارائه کارت واکسن خواهد بود و در کنار آن در همه ادارات قرار شد تا کارکنان با ارائه کارت واکسن حاضر شده و در بخش‌های مختلف خدمات دولتی را ارائه کنند.

فرماندار اردبیل ادامه داد: به هیچ وجه برای ما عدم تزریق واکسن قابل قبول نخواهد بود و همه گروه‌های جامعه باید در برابر همنوعان خود احساس مسئولیت کرده و تزریق واکسن را در فرصت باقیمانده انجام دهند.