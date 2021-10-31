به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تولیدات صنعتی ژاپن در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح خود در ۱۳ ماه اخیر رسید که بیشترین افت در صنعت خودرو به علت کمبود جهانی تراشه کامپیوتری گزارش شد.

وزارت اقتصاد ژاپن اعلام کرد تولیدات صنعتی ژاپن ۵.۴ درصد نسبت به ماه آگوست سقوط کرده است. شاخص تولیدات صنعتی ژاپن حالا تنها ۸۹.۵ درصد سطح این شاخص در سال ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد.

تولید صنعت خودروسازی ژاپن در ماه سپتامبر با سقوط سنگین ۲۸.۲ درصدی به پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ رسید (در آن ماه تقاضای خودروی به علت محدودیت‌های قرنطینه‌ای مبارزه با شیوع کرونا، به شدت افت کرده بود).

وزارت اقتصاد ژاپن سقوط کنونی را با کمبود جهانی تراشه کامپیوتری، که امروزه به بخشی حیاتی از یک خودرو تبدیل شده است، مرتبط دانست.

خودروسازان دیگر هم در سراسر جهان امسال سقوط سنگینی را در تولیدات خود گزارش کرده‌اند. به عنوان نمونه تولید خودرو در انگلستان در ماه آگوست ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته سقوط کرده بود.

وضعیت تولید ژاپن با مشکلات ایجاد شده در زنجیره‌های تأمین بدتر شد و موج جدید کرونای دلتا در آسیا باعث شد تولید خودروی ژاپن برای سومین ماه متوالی افت کند.

با این حال وزارت اقتصاد ژاپن پیش‌بینی کرده است صنایع این کشور در بازه اکتبر تا نوامبر با بهبود وضعیت اقتصادی شرکای تجاری این کشور در ویتنام و مالزی، ریکاوری شوند.