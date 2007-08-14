جشنواره بین المللی سراج خراسان در خرم آباد برگزار می شود

محمدباقر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که این جشنواره از 22 تا 24 آبان در خرم آباد برگزار می شود، اظهار داشت: جشنواره سراج خراسان با محوریت آیین ها و نواهای مذهبی و زیارتی در فرهنگ رضوی سال گذشته با موضوعی نو در سطح ملی برگزار شد که امسال به صورت بین المللی برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را احیاء آئین ها، آداب و سنت های دینی، ملی و مذهبی عنوان کرد و افزود: فراخوان این جشنواره به کشورهای آسیای میانه، شبه قاره هند، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی همچنین کشورهای مسلمان قاره آفریقا ارسال شده است .
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند آثار خود را تا تاریخ 22 شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره واقع در خرم آباد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.
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