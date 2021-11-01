به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قدیر در نشستی با فعالان عرصه مقابله با کرونا در استان قم، اظهار کرد: اینکه گاهی برخی طب نوین را طب غربی می‌نامند کار درستی نیست؛ یکی از بنیان‌گذاران طب نوین بوعلی سینا بوده است و بوعلی سینا قبل از اینکه دارویی را به افراد بدهد، اثرات دارو را بر روی چند نفر امتحان می‌کرده. یعنی همان چیزی که هم‌اکنون در طب نوین با عنوان کارآزمایی بالینی مطرح می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد: البته که در کنار نگاه‌های طبی، اعتقادات مذهبی بوعلی سینا نیز مطرح شده است و می‌گویند که هر موقع بوعلی در هر سوالی به مشکل بر می‌خورد، می‌رفت مسجد جمعه، وضو می‌گرفت، دو رکعت نماز می‌خواند و از خداوند کمک می‌خواست که بتواند مسئله را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: بوعلی دارویی که تجویز می‌کرد، ابتدا به چند نفر می‌داد و در واقع امتحان می‌کرد و سپس آن را برای افراد تجویز می‌نمود. برای همین است که می‌گویند شروع کارآزمایی‌های بالینی در علم پزشکی از بوعلی بوده است.

قدیر ادامه داد: اینکه گفته می‌شود ما یک طب غربی داریم و یک طب غیر از آن، اشتباه است. طبی که بر اساس فرضیه، تجربه کار آزمایی بالینی و مستندات باشد مورد قبول است، ما باید بستر را برای هر نوع فعالیت علمی و پژوهشی آماده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم مطرح کرد: بر اساس آماری که توسط دکتر اکبری رئیس انستیتوی کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) مطرح شد از بین مراجعان به این بیمارستان حداقل هفته‌ای یک نفر و یا بیشتر کسانی را داریم که به علت مصرفت داروهای سنتی درمان‌شان به تأخیر افتاده و دچار ضایعه پیشرفته‌تری شده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که دانشگاه علوم پزشکی به چه اندازه از طرح‌های پیشنهادی در حوزه مدیریت کرونا حمایت می‌کند، گفت: تا به امروز بیش از ۱۰۰ طرح تحقیقاتی در معاونت پژوهشی در حوزه طب سنتی مطرح، ارزیابی و اقدام شده است. در حال حاضر طرح‌هایی که در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب می‌کنیم بیشتر مربوط به طب سنتی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: به‌عنوان نمونه یک گیاه را در ۱۰۰ نفر بررسی می‌کنند، ۱۰۰ نفر به عنوان شاهد، ۱۰۰ نفر به عنوان بیمار و درنهایت آثار آن را چاپ می‌کنند و یک مقاله علمی ارائه می‌دهند، که این کار علمی قابل استفاده خواهد شد و در مقابل کسی که هیچ‌گونه سواد طبی ندارد مدعی می‌شود که ۷ الی ۸ نوع گیاه را با هم بکوبید و فلان کنید که گفته‌ها واقعاً آسیب می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه نَفس طب سنتی قابل احترام است گفت: آن چیزی که اهمیت دارد تحصیلات آکادمیک دانشگاهی در این حوزه است به همین علت باید حرف‌هایمان بر پایه مستندات علمی باشد و بنده هیچ وقت اظهار مخالفت با طب سنتی نکردم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم پیرامون شبهات موجود در جامعه با موضوع واکسیناسیون، گفت: میزان اختلاف اثرگذاری بین واکسن‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد است و در واقع خیلی با هم فرق نمی‌کند و برکت، واکسن خیلی خوبی است و عارضه آن‌چنانی ندارد؛ در این پیک با وجود تعداد بالای بیماران و دامنه زمانی بلند؛ حتی یک بستری هم از میان کادر بهداشت و درمان نداشتیم.

وی با بیان اینکه ترویج واکسن نیازمند آگاهی بخشی است، عنوان کرد: متأسفانه در قم شاید کمتر از ۵ درصد باشند که ضد واکسن هستند اما آن‌ها خیلی تأثیرگذار هستند و فضای مجازی را به فضای مسمومی تبدیل کرده‌اند.

قدیر ادامه داد: ما دو الگو در جامعه داریم. یکی الگوی دینی و مرجعیت است که در این زمینه رهبر معظم انقلاب و مراجع همه واکسن زدند و دوم هم مراجع علمی هستند که تمام پزشکان و اساتید دانشگاه همه واکسن زدند.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع واکسیناسیون نباید در مورد هیچ کشوری بدگویی کرد، گفت: آثار منفی این بدگویی‌ها به کشورِ خود ما بر می‌گردد و اخبار منفی برای کل دنیا از جمله ایران هم مضرّ است؛ ما هیچ‌گونه برون رفتی از این ویروس نداریم و فقط استفاده از ماسک، برگزار نکردن تجمع‌ها، رعایت فاصله‌گذاری و واکسیناسیون موجب رهایی از این بیماری می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم مطرح کرد: فرآیند ساخت واکسن، ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد به عنوان مثال واکسن سرخک، واکسن آبله. ایران هم یکی از کشورهایی است که در این حوزه ظرفیت‌های بسیار قوی دارد.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بستری‌های ما واکسن نزده‌اند، گفت: بنده هم با موضوع اجباری بودن واکسیناسیون مخالف هستم و اعتقاد دارم که باید مردم را اقناع کنیم تا مردم انتخاب کنند اما در مورد بیماری‌های واگیر دار هر فردی نسبت به جامعه مسئول است.

قدیر با تأکید بر اینکه بیمار کرونا نسبت به جامعه مسئول است، چون دارای یک بیماری واگیردار است، تصریح کرد: برای همین است که مسئولان شاید مجبور شوند بعدها قوانینی وضع کنند که با این افراد برخورد کنند که دیگران درگیر بیماری نشوند و بیماری واگیر با بیماری غیر واگیر خیلی فرق می‌کند.

وی ادامه داد: قطع زنجیره انتقال "کرونا" وقتی محقق می‌شود که بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور واکسن بزنند اما اگر ماهیت ویروس به طور کلی تغییر کند، چه بسا که این واکسن‌ها دیگر اثربخشی نداشته باشند که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد و ماهیت ویروس عوض نشود.

در این نشست نمایندگان تشکل‌های فعال در عرصه مقابله با کرونا به بیان سوالات و مباحث خود پرداختند و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم توضیحاتی را پیرامون سوالات اعضای جلسه بیان کرد.

همچنین در این نشست احمد نامداری مسئول هماهنگی و رابط جهادی‌های علوم پزشکی قم و واشیان استاد دانشگاه و دبیر مجمع خیرین سلامت استان نیز حضور داشتند.