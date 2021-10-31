به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر زارع اظهار داشت: براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته توسط کارشناسان مهمترین علتی که باعث بروز تصادفات در جاده‌های استان اصفهان می‌شود عدم توجه به جلو است که عمدتاً ناشی از خستگی و خواب آلودگی و حواس پرتی رانندگان رخ می‌دهد.

وی دومین علت وقوع تصادفات در جاده‌های استان اصفهان را عدم رعایت سرعت مجاز و مطمئنه از سوی رانندگان و سومین علت را انحراف به چپ خودروها و سبقت‌های غیر مجاز عنوان کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص وجود نقاط حادثه خیز در استان اصفهان هم گفت: در استان اصفهان ۶۷ نقطه حادثه خیز یا پرتصادف داشتیم که با تلاش کارشناسان پلیس، سازمان راهداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط ۲۹ نقطه آن برطرف شده و ما بقی این راه‌ها نیز برای رانندگان آشکار سازی شده تا هنگام ورود به این نقطه حواس خود را بیشتر جمع کنند.

این مقام انتظامی در ادامه راه‌های دوطرفه را از مهمترین نقاط حادثه خیز استان برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون محورهای سمیرم به یاسوج، نیک آباد به حسن آباد و جرقویه، محور علویجه به اصفهان و انارک به خور دو طرفه بوده و رفت و برگشت خودروها در این محورها مقابل هم هستند که زمینه وقوع تصادفات ناگوار در این راه‌ها زیاد است.

سرهنگ زارع عنوان داشت: امیدواریم هرچه زودتر مسئولان برای راه‌های دوطرفه فکری کرده و برای جداسازی این محورها اقدام مثبتی انجام دهند اما تا آن موقوع به رانندگان توصیه می‌کنیم هنگام تردد در راه‌های دو طرفه، راه‌های روستایی و فرعی به طور ویژه توجه کرده و بیشتر نکات ایمنی را رعایت کنند و از سرعت و سبقت غیر مجاز در این راه‌ها جداً خودداری کنند تا دچار حادثه نشوند.