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۲۳ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۳۵

افزایش تعداد کودکان کار 15 تا 18 ساله در ایام تابستان

افزایش تعداد کودکان کار 15 تا 18 ساله در ایام تابستان

مدیر کل آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در طول ماههای تابستان تعداد کودکان کار در سنین 15 تا 18 سال افزایش پیدا می کند.

دکتر حسن موسوی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: در فصل تابستان تعداد کودکانی که کارگر فصلی هستند در خیابانها و معابر افزایش پیدا می کند که این کودکان خیابانی به کارتن خواب نبوده بلکه کودک کار هستند .

وی تصریح کرد: براساس قوانین کار کشورمان ، کار برای افراد زیر 15 سال ممنوع است اما برای بالای این سن براساس شرایط خاص مانعی ندارد .

مدیر کل آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد : مشاغلی که به جسم و روح کودک آسیب نرساند ( مشاغل سخت و زیان آور)و ساعت کاری کمتر از افراد بزرگسال ، ازجمله شرایطی است که برای کار کودکان 15 تا 18 سال تعیین شده است .

وی تاکید کرد : در کل کشور 35 مرکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش بهزیستی در رابطه با کودکان کار و خیابانی وجود دارد و در استان تهران نیز 3 مرکز غربالگری در امر شناسایی و جذب این کودکان فعالیت می کنند.

موسوی خاطر نشان کرد: سازمان بهزیستی در خصوص کار کودکان، طرحها و برنامه هایی را در نظر گرفته و در استانهای خراسان رضوی ، اصفهان وکرمانشاه برای این افراد شغل ایجاد کرده است و دراستان تهران نیز با همکاری شهرداری قرار است انی امر اتفاق بیافتد.

کد مطلب 534048

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