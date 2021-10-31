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۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۱۰

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۲۴۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های کرمان بستری هستند

۲۴۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های کرمان بستری هستند

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد بیماران کرونایی بستری در استان کرمان را ۲۴۴ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صحبتی بعدازظهر یکشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر موارد بستری قطعی در کرمان ۲۴۴ مورد است.

وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را ۴۱ هزار و ۵۶۷ مورد اعلام کرد و افزود: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ مورد است که شامل کرمان ۱۷ مورد، رفسنجان چهار مورد، جیرفت چهار مورد، بم سه مورد و سیرجان ۱۲ نفر است.

صحبتی بیان کرد: تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار ۶۷ و ۶۹ ساله است که هر دو مورد از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجموع جانباختگان ناشی از ابتلاء به کرونا در استان کرمان را ۴ هزار و ۸۹۶ نفر اعلام کرد.

وی میزان واکسن تزریق شده نوبت اول در استان کرمان را یک میلیون و ۹۱۷ هزار و ۵۸۲ دوز اعلام کرد و افزود: تاکنون یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶۰ دوز واکسن نوبت دوم تزریق شده است.

کد مطلب 5340517

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