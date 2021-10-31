تاکید شورای شهر شیراز بر رفع محرومیت در این کلانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طاهری عصر یکشنبه در بیست و سومین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی با همکاری سپاه و استانداری فارس و مدیریت شهری گفت: تشکیل کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار شیراز از سوی شورای ششم هماهنگ با مجموعه شورا بر این موضوع تمرکز دارند.

طاهری افزود: در بودجه‌های سال ۱۴۰۱ اعتباراتی را برای تحقق مصوبات این کمیسیون اختصاص خواهیم داد تا شاهد یک نتیجه خوبی برای شهر شیراز باشیم.

مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز

در بیست و سومین صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره ششم مصوب شد که رویکردهای دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان چشم انداز دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ شامل ۷۲ بند به پیوست تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

همچنین در این جلسه آئین نامه مکاتبات شورای اسلامی شهر شیراز در هفت ماده و دو تبصره به پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

در ادامه فعالیت شورائیان شهرداری شیراز مکلف کردند که در خصوص کلیه اراضی تفکیکی با مساحت بیش از ۵۰۰۰ متر مربع نسبت به ارائه طرح، نقشه و توافقنامه به شورای اسلامی شهر اقدام و پس از کسب مجوزهای لازم اقدام به تفکیک کنند.