بانک های خصوصی برای توسعه استان فارس ورود کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدهادی ایمانیه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فارس، گفت: بانک‌های خصوصی خدماتی را از استان دریافت می‌کنند و موظف هستند در مقابل مردم فارس به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: اگر شاهد حضور بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌های استان و همکاری در مسیر رونق تولید فارس نباشیم، بر اساس قانون حقوق مردم را مطالبه خواهیم کرد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه گره گشایی از مشکلات مردم و تولید کنندگان از بزرگ‌ترین عبادات محسوب می‌شود، عنوان کرد: تلاش برای ایجاد اشتغال، رفع فقر و نجات افراد از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، وظیفه ملی، دینی و شهروندی همگان است.

ایمانیه با بیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان پیش بینی شده است، تصریح کرد: شایسته نیست با وجود تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری و دولت خدمتگزار و بستر قانونی لازم در رفع مشکلات بخش تولید کوتاهی کنیم.

او ادامه داد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید تلاش کند با ارائه راهکارها و مصوبات به صورت وحدت رویه، زمینه حل مشکلات گروه‌های مختلف مردم و فعالان حوزه تولید را فراهم کند.

استاندار فارس تاکید کرد: باید به صورت زمانبندی شده گزارشی از اقدامات و میزان تحقق مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس ارائه شود تا وضعیت عملکرد این کارگروه مشخص و ارزیابی شود.