کرونا و مشکلات مالی آدرس غلط دلیل مهاجرت پزشکان اصفهان است

محسن مصلحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهاجرت پزشکان ارتباطی به کرونا و مسائل مالی ندارد، اظهار داشت: ناامنی که برای کار کردن در حوزه سلامت و رشته خطیر پزشکی وجود دارد باعث مهاجرت شده و بسیاری از نخبگان غیرپزشکی نیز اقدام به مهاجرت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دلایل مهاجر مباحث مالی نیست و برای فعالیت و پیشرفت در شرایط موجود مشکلاتی وجود دارد، افزود: سازمان‌های بیمه‌ای، وزارت بهداشت، مسائلی که درباره قوه قضائیه، شهرداری‌ها، اداره امور مالیاتی وجود دارد از جمله این مشکلات در زمینه فعالیت پزشکان است.

قائم‌مقام و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان، برنامه‌ریزی‌های فی البداهه و تصمیمات یک شبه در حوزه پزشکی را از دیگر مشکلات برشمرد و اضافه کرد: برای مثال به تازگی موضوع طب اسلامی و طب مکمل و افزایش پذیرش دانشجو مطرح شده که این‌ها تهدیداتی است که جامعه پزشکی با آن رو به رو است.

مصلحی موضوع نسخه الکترونیک بدون وجود زیرساخت را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و ادامه داد: به بیان دیگر دردسر و اذیت و آزاری که همکاران ما برای ارائه خدمت، می‌کشند بسیار زیاد شده و بسیاری از وقت و انرژی ما صرف مسائل حاشیه‌ای می‌شود تا اینکه به حوزه تخصصی خود بپردازیم.

وی با تاکید بر اینکه دلایل یاد شده علت افزایش تمایل به مهاجرت بین پزشکان است و مسائل اقتصادی و رفاهی نقشی ندارد، ابراز داشت: بهتر است درباره مشکلات این حوزه با صاحب نظران مشورت کرده و وضعیت موجود آسیب شناسی شود؛ آدرس غلط ندهیم و فرافکنی نکنیم زیرا بسیار واضح است که مشکلات چیست و باید همان‌ها پرداخت.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی مشکلی را حل نمی‌کند

قائم‌مقام و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه افزایش ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی بدون داشتن امکانات مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: اکنون شاهد هستیم که بسیاری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها برای تخصص خالی می‌مانَد، بسیاری از دانشجویان انصراف می‌دهند و یا مشکلات عجیب و غریب گریبانگیر دستیاران پزشکی شده است و متأسفانه تعدادی از آنها در حین مراجعه به محلشان برای گذراندن طرح تخصصی جان خود را از دست دادند یا مورد ضرب و هشتم قرار می‌گیرند و یا با شرایط زندگی بسیار سختی مواجه می‌شوند؛ این‌ها دلایل نبود تمایل به ادامه خدمت برای برخی از همکارانمان در ایران است.

مصلحی با اشاره به اینکه اگر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش یابد، کیفیت کاهش خواهد یافت اما مشکلات این حوزه رفع نخواهد شد، گفت: هیچ رشته آموزش عالی وجود ندارد که فردی سال‌های سال و پس از سن چهل سالگی مجبور باشد در شرایط سخت در مناطق محروم خدمت کند یا توزیع نشدن مناسب نیروهای حوزه سلامت در مناطق مختلف از جمله چالش‌های پزشکان است، از این رو مشکلات آنها را حل کنند در کشور ماندگار خواهند شد و جز رفع مشکلات پزشکان نیز راه دیگری نیست.