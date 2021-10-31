  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۳۶

به همت بنیاد احسان؛

۵۰ کانکس در اختیار زلزله زدگان خراسان شمالی قرار گرفت

۵۰ کانکس در اختیار زلزله زدگان خراسان شمالی قرار گرفت

بجنورد- نماینده بنیاد احسان در خراسان شمالی گفت: ۵۰ دستگاه کانکس با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد تومان تهیه و در اختیار زلزله زدگان گرمه و جاجرم قرار گرفت.

محسن پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام پس از بررسی شرایط زلزله زدگان شهرستان‌های گرمه و جاجرم تصمیم گرفت سرپناهی مطمئن برای افراد زلزله زده، پیش از فصل سرما و بازسازی کامل منازل ایجاد کند.

نماینده بنیاد احسان در خراسان شمالی ادامه داد: بر این اساس ۵۰ دستگاه کانکس با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد تومان به زلزله زدگان استان اهدا شد.

وی افزود: هر کانکس ۱۲ نفر جای می‌گیرد و بر این اساس ۶۰۰ نفر می‌توانند در این مکان‌ها مستقر شوند.

پولادی بیان داشت: این کانکس‌ها طوری طراحی شده تا در فصل سرد سال به صورت عایق دما عمل کند.

کد مطلب 5340675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها