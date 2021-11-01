گیلان در حوزه پدافند غیرعامل کمبود نیروی انسانی متخصص دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی ویشگاهی شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به اهمیت ویژه حوزه پدافند غیر عامل، بیان کرد: متأسفانه وضعیت پیاده سازی سیاست‌ها و مأموریت‌های پدافند غیرعامل در دستگاه‌های گیلان رضایت‌بخش نیست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با بیان اینکه این استان جز مناطق موفق کشور در حوزه پدافند غیرعامل است، افزود: مشکلاتی نیز وجود دارد که باید با هم افزایی و تلاش تمامی مدیران چه در سطح استان و چه در سطح ملی برطرف شود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه پدافند غیر عامل استان گیلان، تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم کمبود نیروی انسانی مجرب در حوزه پدافند غیرعامل است.

ویشگاهی با اشاره به کمبود اعتبارات بخش حوزه پدافند غیرعامل، گفت: دو درصد بودجه‌ای که مجلس برای حوزه پدافند غیرعامل استان‌ها ابلاغ کرده بود عملی نشده زیرا دستگاه‌ها تنها موظف شدند و هنوز تکلیفی برای آنها نیست.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش میزان اعتبارات بخش حوزه پدافند غیر عامل، بیان کرد: پیوست پدافند برای پروژه‌های استان گیلان به خوبی تعریف شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان ادامه داد: از مدیران پدافند غیرعامل در سطح استان گیلان تقاضا داریم که اشرافیت کامل نسبت به موضوعات روز داشته باشند و در ادارات خود مطالبه گری کنند.