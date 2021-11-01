کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر اظهار کرد: با اشرافیت اطلاعاتی، مبنی بر توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان هلیلان توسط یک سوداگر مرگ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان هلیلان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان هلیلان، پس هماهنگی با مرجع قضایی و شناسایی فرد مورد نظر، یک دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ را که از محورهای مواصلاتی استان‌های همجوار به سمت شهرستان در حال حرکت بود، در ایستگاه پل سیمره متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: پس از بازرسی از این خودرو، یک قبضه سلاح شکاری برنو پنج تیر، یک دستگاه دوربین اسلحه، یک حقه وافور و مقدار ۱۰ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد