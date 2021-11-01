لزوم برگزاری همایش علمی نظام مسائل همدان به دور از اقدامات نمایشی

حمید رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اولین نشست نظام مسائل استان همدان با حضور عده‌ای از جوانان برگزار شد، افزود: در مورد نامی که برای این نشست انتخاب شده بود می‌توانستند از عنوان دقیق‌تری استفاده کنند چون نظام برگرفته از آراستگی، ترتیب و نظم است و وقتی با کلمه مسائل ترکیب شود هدف، یک کار پژوهشی و بنیه فکری قوی به عنوان پشتوانه برای خود می‌طلبد.

وی با تقدیر از استاندار جدید به سبب دعوت از جوانان بعد از مدت‌ها و شایسته دانستن این نگاه در دولت سیزدهم، تاکید کرد: وقتی صحبت از نظام مسائل به میان می‌آید ضروری‌ترین بحث تفکیک بخش‌ها مانند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بهداشت و درمان است.

زارعی ادامه داد: در نظام مسائل همدان باید یک کار پژوهشی قوی در کنار نظرسنجی‌های قوی با استدلال مورد نیاز مانند دغدغه مردم و مشکلات با عناوین مختلف با نظر کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ساختاری که در این نشست وجود داشت چنین فرآیندهای را شامل نشده بود، ادامه داد: همچنین از طرف بخشهایی نظیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان همدان و کار گروهای تخصصی دفتر امام جمعه محترم که مدتی است در حال احصا مسائل هستند، در این نشست حضور جدی نداشتند.

مسئول هسته تخصصی شمسای همدان ادامه داد: از طرف دیگر پیگیری نظام مسائل به صورت یک نشست، به نظر می‌رسد با ساده انگاری همراه است و به جای این نشست‌ها باید یک کار بنیادین علمی و قوی در غالب یک همایش برگزار شود.

زارعی اضافه کرد: اگر واقعاً دغدغه‌های رهبری مورد توجه مسئولین محترم بوده است باید قبل از انجام برنامه با دعوت به صورت فراخوان گسترده همه بزرگواران مانند اعضای هیأت علمی، دانشجویان کارشناسی تکمیلی که در حوزه‌های تخصصی دارای نگاه راهبردی هستند، گرد هم جمع شوند تا مشکلات و دغدغه‌های مردم را با کار کارشناسانه مطرح و بررسی کنند.

وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی با توجه به مطالبه رهبر انقلاب در سالهای گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ هسته مسئله محور راه اندازی کرده است، تصریح کرد: این هسته‌ها مصداق بارز سخنان رهبری، مشکلات و دغدغه‌های مردم را بیان و پیگیری کرده است که مورد تأیید است.

این فعال حوزه دانشجویی و جنبش نرم افزاری در همدان ادامه داد: بسیج دانشجویی از سال ۱۳۹۹ طرح شمسا «شبکه سراسری اساسی مسائل همدان» را با توجه به الگوی نظام مسائل استان همدان و همراه با کارهای کارشناسی و شناسایی افراد مختلف در استان همدان انجام آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه در طرح شمسا از اسناد بالادستی مانند طرح بنیادین آموزش و پرورش، مجموعه گفتمان‌های رهبری در حوزه آموزشی و تربیتی و سندهای بالادستی استان بهره برده شد، افزود: این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و این نظام مسائل در راستای اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم و پنجم توسعه در طرح شمسا لحاظ شده است.

زارعی افزود: موضوع مهم دیگر این است که وقتی از نظام مسائل استان همدان سخن می‌گوئیم باید از تمام شهرستان‌ها افراد متخصصی در این نشست حضور داشته باشند و نکات مورد نظر مردم خود را بیان کنند.

وی افزود: بعد از مطرح کردن و بیان مشکلات در تمام حوزه‌ها باید مشکلات مورد رأی گیری قرار گیرد و مشکلات که بیشترین رأی را به خود اختصاص داد مورد بررسی کارشناسان حوزه‌های مختلف با توجه به اسناد بالادستی قرار گیرد.

زارعی افزود: در صورت صلاحدید این مشکلات را در نظام مسائل استان همدان لحاظ کنند تا کارهای مانند برگزاری همایش‌های علمی، بنیادین و نظرسنجی‌های کاربردی و اساسی در این حوزه انجام گیرد و بتوان در ۴ سال آینده شاهد پیشرفت و تغییراتی در این حوزه‌ها باشیم.