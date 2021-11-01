برگزاری پویش دنیای بدون آمریکا در مدارس البرز

سید جلیل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی با بیان اینکه بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید تقدیم نظام و انقلاب شده است، اظهار کرد: هر ساله از هشتم آبان به مناسبت شهادت شهید فهمیده هفته بسیج دانش‌آموزی آغاز و تا ۱۳ آبان سال روز تسخیر لانه جاسوسی برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه شعار محوری امسال «نوجوان انقلابی پیشگام گام دوم انقلاب خواهد بود» است، بیان کرد: برخی برنامه‌ها به شکل مشترک بین استان و سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان البرز تصریح کرد: روز گذشته یادواره شهید محمدحسین فهمیده در بهشت زهرا (س) با حضور سازمان بسیج دانش‌آموزی استان البرز، آموزش و پرورش استان البرز و بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) و سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه برخی از برنامه‌ها به صورت مشترک با سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: تهیه و تولید نماهنگ کشوری هم‌آوا که میثاق نامه‌ای توسط دختران و پسران در قالب تیزر و نماهنگ در کانال‌های مختلف بارگذاری می‌شود.

اجرای پویش نوجوان پلاس در البرز

موسوی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در استان البرز گفت: پویش نوجوان پلاس است که دانش‌آموزان می‌توانند با موضوع سبک زندگی نوجوان ایرانی اقدام به تهیه کلیپ در قالب استندآپ، مجری‌گری، گویندگی، دوبله، طنز و جدی و فیلم کوتاه تهیه که در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری پویش دنیای بدون آمریکا اظهار کرد: دانش‌آموزان مصاحبه‌ای در قالب یک کلیپ دو دقیقه‌ای از اقشار مختلف مردم به سازمان بسیج دانش‌آموزی البرز ارسال و به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان البرز اظهار کرد: صدور بیانیه استانی و برگزاری نشست در فضای مجازی، برگزاری پدافند غیرعامل در مدارس و سخنرانی اساتید این امر در قالب فضای مجازی و حضوری، حضور در نماز جمعه و برائت میثاق نامه توسط دانش‌آموزان و سخنرانی در نماز جمعه از جمله برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی است.

وی بیان کرد: هفته جاری نماز جمعه تهران با حضور خواهران شهیدان محمدحسین فهمیده، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان البرز و سخنرانی ریاست شورای همفکری بسیج دانش‌آموزی برگزار خواهد شد.

دیدار دانش‌آموزان البرزی با ائمه جمعه

موسوی با اشاره به برنامه دیدار با ائمه جمعه در سطوح استان و شهرستان‌ها، تصریح کرد: تقدیر از دانش‌آموزان نخبه بسیجی هم‌زمان با افتتاحیه لیگ علمی پایا برای مسابقات ۱۴۰۰_۱۴۰۱ را خواهیم داشت که در این عرصه بسیج دانش‌آموزی جزو مدال‌آوران خوب کشور است که سال گذشته جزو ۵ تیم کشور و در هفته اخیر از سوی سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور مورد قدردانی قرار گرفت.

وی متذکر شد: اجرای سرودهای خیابانی، عطرافشانی مزار شهدای استان البرز، برنامه‌های ورزشی، برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی عکس سلفی و کلیپ و معرفی خدمات بسیج دانش‌آموزی در قالب ۷ کلیپ و … از دیگر برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی استان البرز است.