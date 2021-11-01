هوای اصفهان در ۱۳ ایستگاه آلوده است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۶۵، انقلاب با شاخص ۱۵۶، جی با شاخص ۱۵۱ و میرزا طاهر خرازی با شاخص ۱۵۲ برای عموم شهروندان ناسالم (قرمز) است.

وی اضافه کرد: همچنین رودکی با شاخص ۱۳۷، استانداری با شاخص ۱۴۰، پروین و رهنان با شاخص ۱۳۴، خرازی با شاخص ۱۳۹، فرشادی با شاخص ۱۱۵، فیض با شاخص ۱۱۸، کاوه با شاخص ۱۳۸ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۳۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: امروز هوای شهر سجزی با شاخص ۱۱۰ و مبارکه با شاخص ۱۱۸ ناسالم برای گروه‌های حساس و در شاهین شهر با شاخص ۸۸ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به سبب استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش محسوس دما، غلظت آلاینده‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلانشهر اصفهان افزایش یافته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.