"مقبولیت مردمی" شاخص اصلی فهرست جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس است

محسن کوهکن نماینده لنجان و دبیر کل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، خاطر نشان کرد چنانچه ضرورت یابد، تشکل متبوعش برای شناسایی چهره هایی که نزد افکار عمومی مقبولیت بیشتری دارند، از مردم نظر سنجی خواهد کرد.

دبیر کل تنها تشکل سیاسی متعلق به اردوگاه اصولگرایان که برای فعالیت در پارلمان از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مجوز کسب کرده است، در خصوص آخرین تحولات انتخاباتی این تشکل توضیح داد: جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس مانند دیگر جریانات و گروه های سیاسی فعال در کشور، انتخابات مجلس هشتم را با حساسیت و به طور جدی پیگیری می کند.

کوهکن البته این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که هر یک از اعضای جبهه متحد اصولگرایان، با توجه به وزن سیاسی خود در جامعه می توانند در تحولات انتخاباتی آینده نقش آفرینی کنند و افزایش وزن آنها در گرو معرفی چهره های جدید و کارآمد و متعهد و مقبول عامه است.

وی تاکید کرد: جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس افراد صاحب نام را از مجموعه گروه های مختلف اصولگرا رصد کرده است و از میان آنها، بهترین ها را با رعایت ضوابط و معیارها در انتخابات مجلس هشتم در معرض قضاوت عمومی و رای ملت قرار می دهد.

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم گفت که "اصولگرایان در انتخابات آتی برای انتخاب نامزدهای خود در حوزه های انتخابیه تک نماینده، برخورداری از مقبولیت را محور قرار داده و با تکیه بر حداقل شرایط و طبق ساز و کار طراحی شده برای استان ها عمل خواهند کرد".

کوهکن افزود: ارائه فهرست انتخاباتی فقط شامل حوزه انتخابیه تهران و کلان شهرهایی که از کرسی های بیشتری در نهاد مجلس برخوردارند، می شود و در حوزه های انتخابیه تک نماینده فهرستی ارائه نمی شود و در تهران برای این حوزه ها تصمیمی اتخاذ نخواهد شد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم، در پایان گفتگوی خود با مهر خاطر نشان کرد: کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران و کلان شهرها، با دقت نظر بیشتر و با توجه به شرایط مختلف انتخاب می شوند تا کسانی معرفی شوند که از مقبولیت بیشتر نزد مردم برخوردار بوده و شانس بالاتری برای ورود به خانه ملت دارند و دست مردم نیز، برای گزینش بهترین ها باز باشد.