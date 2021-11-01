سرهنگ محسن دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع سرقت نرده‌های بلوار ساحلی اهواز و انتشار فیلم و تصاویر آن در فضای مجازی بررسی موضوع به صورت ویژه و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ اهواز با شناسایی هویت دو نفر از سارقان اماکن دولتی با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر و خودرو به کار رفته در سرقت از نوع پیکان وانت سفید رنگ همراه با متهمان به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز تصریح کرد: در تحقیقات به عمل آمده متهمان به بزه انتسابی معترف شدند.

سرهنگ دالوند بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.