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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۳۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

برگزاری ۱۰ ویژه برنامه ۱۳ آبان در چهارمحال و بختیاری

برگزاری ۱۰ ویژه برنامه ۱۳ آبان در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰ ویژه برنامه گرامیداشت ۱۳ آبان در استان برگزار می‌شود.

موسی انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تبیین استکبارسیزی برای جوانان، اظهار کرد: نماد استکبار در جهان آمریکا است.

وی با بیان اینکه تا از بین بردن استکبار باید روحیه استکبارستیزی در جامعه زنده نگه‌داشته شود، عنوان کرد: برنامه‌های گرامیداشت روز ۱۳ آبان امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزاری اجتماعات مردمی در فضاهای باز را از جمله الزامات دانست و ادامه داد: فضاسازی شهری و استفاده از فضای مجازی از جمله راه‌های معرفی این روز به جوانان است.

انصاری با بیان اینکه ویژه برنامه‌ها از نهم تا ۱۴ آبان در استان برگزار می‌شود، افزود: ویژه برنامه گرامیداشت ۱۳ آبان ماه با محوریت مساجد است.

وی به برگزاری مسابقه آدمک‌های شیطانی اشاره کرد و گفت: در روز ۱۳ آبان محدودیت‌های ترافیکی در استان اعمال می‌شود.

کد مطلب 5340863

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