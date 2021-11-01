هیچ گله و شکایتی از فرد و نهاد و جریانی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جریانات و اتفاقاتی که طی چند روز گذشته درباره اظهارات حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رخ داد دفتر این مرجع تقلید شیعیان در پیامی به این مسائل پاسخ داد.

متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی



با قدردانی و تشکّر از مردم شریف و عزیز ایران، مراجع معظم تقلید، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، جوامع و تشکّل‌های دینی و اجتماعی که از بیانات و مواضع متین مرجعیت شیعه مبنی بر لزوم حلّ مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم حمایت نمودند به اطلاع عموم می‌رساند که حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دام‌ظله العالی فرمودند: حقیر از مردم بزرگوار ایران، کمال تشکّر و سپاس را دارم و از هیچ فرد و نهاد و جریانی، گله و شکایتی ندارم و از خداوند متعال مسئلت دارم که بر اعتلا و عزّت و اقتدار مردم و کشور عزیز بیفزاید و نگرانی‌ها و مشکلات به فضل الهی در ظلّ عنایات حضرت بقیّه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف برطرف گردد ان‌شاء الله.

دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دام‌ظله