معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده صبح دوشنبه در سفری یک روزه به قم سفر کرده است.

زیارت حرم حضرت معصومه (س) و دیدار با برخی مراجع تقلید و علما برنامه‌های پیش بینی شده انسیه خزعلی در سفر به قم خواهد بود.