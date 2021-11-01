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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۴۹

صبح دوشنبه؛

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده به قم سفر کرد

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده به قم سفر کرد

قم- معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده در سفری یک روزه برای زیارت حرم حضرت معصومه (س) و دیدار با برخی مراجع تقلید و علما به قم سفر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده صبح دوشنبه در سفری یک روزه به قم سفر کرده است.

زیارت حرم حضرت معصومه (س) و دیدار با برخی مراجع تقلید و علما برنامه‌های پیش بینی شده انسیه خزعلی در سفر به قم خواهد بود.

کد مطلب 5340874

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